После падения с лестницы скончался басист The Zombies

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Бас-гитарист известных рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд умер в возрасте 76 лет от травм, полученных после падения с лестницы. Об этом сообщается на странице The Zombies в Facebook`е.

Артист ушел из жизни 20 января. Точная причина смерти пока не установлена. «С глубокой грустью я узнал, что мой дорогой кузен и друг Джим Родфорд умер после падения на лестнице. Более подробная информация о точной причине смерти еще не известна», – рассказал его двоюродный брат Род Арджент.

Бас-гитарист скончался вскоре после своего последнего концерта в составе группы The Zombies, график тура которой расписан на несколько месяцев вперед.

Джим Родфорд начал заниматься музыкой в середине прошлого века. Он был одним из основателей группы The Zombies, которая была создана в 1961 году. В конце 1970-х он присоединился к группе The Kinks и проработал в ней до самого распада в 1996-м. После этого он вновь стал играть в The Zombies.