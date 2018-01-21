В Сети появилось видео поражения турецкого танка курдской ракетой

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В Интернете появилась видеозапись попадания выпущенной курдами из противотанкового ракетного комплекса ракеты в турецкий танк Leopard 2A4. Ролик опубликован на YouTube-канале курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Ракета попала в кормовую часть башни. Танк был подбит, но, видимо, не уничтожен, судя по появившейся позднее в Сети фотографии.

Выстрел был произведен сегодня в районе деревни Бюльбюль сирийской района Африн.

Всего курды заявили об уничтожении пяти танков, поддерживавших наступление турецких войск и их союзников из числа сирийских повстанцев в ходе операции «Оливковая ветвь», сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство ANF News.

По две боевые машины якобы были подбиты в деревне Дикметаш и в окрестностях города Телль-Рифат. Однако каких-либо подтверждений этой информации нет.

В операции «Щит Евфрата» против боевиков запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»* турецкие войска потеряли, по данным СМИ, в районе сирийского города Аль-Баб десять танков Leopard. Официально была признана потеря пяти машин.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.