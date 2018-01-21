(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Появились фотографии пожара в нижнекамской квартире, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в полдень одной из комнат квартиры дома №3 по улице Корабельной случился пожар. Огнеборцы вывели пожилого мужчину из горящего помещения и за несколько минут потушили огонь. Спасенный не пострадал и медицинская помощь ему не требовалась.
Площадь пожара составила десять квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
На месте работали сотрудники ПСЧ №63, медики, полицейские и аварийные службы.