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Появились фотографии пожара в нижнекамской квартире

21 января 2018, 18:19 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появились фотографии пожара в нижнекамской квартире Площадь пожара составила десять квадратных метров.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Появились фотографии пожара в нижнекамской квартире, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в полдень одной из комнат квартиры дома №3 по улице Корабельной случился пожар. Огнеборцы вывели пожилого мужчину из горящего помещения и за несколько минут потушили огонь. Спасенный не пострадал и медицинская помощь ему не требовалась.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

На месте работали сотрудники ПСЧ №63, медики, полицейские и аварийные службы.


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