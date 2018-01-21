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Турецкий город подвергся ракетному обстрелу со стороны Африна

21 января 2018, 17:59

СМИ сообщают об одном погибшем и 32 раненых мирных жителях.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Город Рейханлы в турецкой провинции Хатай подвергся ракетному обстрелу со стороны курдских отрядов, удерживающих сирийский район Африн.

В результате атаки один человек погиб и еще 32 были ранены. Пострадавшие госпитализированы, передает телеканал NTV со ссылкой на городские власти.

При этом агентство «Анадолу» сообщает только о раненых и ущербе, причиненном домам и автомобилем.

Судя по всему, ракетный удар стал ответом курдов Африна на направленную против них операцию «Оливковая ветвь» турецких войск и союзных им сирийских повстанцев. Ранее стало известно об обстреле турецкой провинции Килис с территории Сирии.


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