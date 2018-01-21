Турецкий город подвергся ракетному обстрелу со стороны Африна

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Город Рейханлы в турецкой провинции Хатай подвергся ракетному обстрелу со стороны курдских отрядов, удерживающих сирийский район Африн.

В результате атаки один человек погиб и еще 32 были ранены. Пострадавшие госпитализированы, передает телеканал NTV со ссылкой на городские власти.

При этом агентство «Анадолу» сообщает только о раненых и ущербе, причиненном домам и автомобилем.

Судя по всему, ракетный удар стал ответом курдов Африна на направленную против них операцию «Оливковая ветвь» турецких войск и союзных им сирийских повстанцев. Ранее стало известно об обстреле турецкой провинции Килис с территории Сирии.