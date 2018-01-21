Турецкий город подвергся ракетному обстрелу со стороны Африна

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Город Рейханлы в турецкой провинции Хатай подвергся ракетному обстрелу со стороны курдских отрядов, удерживающих сирийский район Африн.
В результате атаки один человек погиб и еще 32 были ранены. Пострадавшие госпитализированы, передает телеканал NTV со ссылкой на городские власти.
При этом агентство «Анадолу» сообщает только о раненых и ущербе, причиненном домам и автомобилем.
С территории Сирии нанесен ракетный удар по турецкому Хатаю https://t.co/Oa1CiRlTfV #Хатай #Сирия #Рейханлы #Африн #Syria #Turkey pic.twitter.com/e03NXJft6h— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 21, 2018
Судя по всему, ракетный удар стал ответом курдов Африна на направленную против них операцию «Оливковая ветвь» турецких войск и союзных им сирийских повстанцев. Ранее стало известно об обстреле турецкой провинции Килис с территории Сирии.