(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Полицейские задержали предполагаемых убийц казанского нумизмата, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ровно месяц назад ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани в своей квартире в доме на Столярова был убит 60-летний нумизмат. Мужчину убили выстрелом в голову из ПСМ.

Сегодня ИА «Татар-информ» стало известно, что полицейские в одном из казанских гаражей задержали предполагаемых убийц нумизмата – двоих мужчин – отца и сына.

В том же гараже оперативники обнаружили пропавшую из квартиры убитого нумизмата коллекцию монет и ювелирные украшения.

Там же нашли и захоронение оружия – 140 патронов импортного производства, а также магазин от ПСМ.

Оба мужчины, по данным источника агентства, пока вину свою не признают, ссылаются на статью Конституции РФ о возможности не свидетельствовать против себя.