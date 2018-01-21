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Полицейские задержали предполагаемых убийц казанского нумизмата

21 января 2018, 17:52

Задержанные мужчины – отец и сын – показаний пока не дают, сылаются на статью Конституции РФ о возможности не свидетельствовать против себя.

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Полицейские задержали предполагаемых убийц казанского нумизмата, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ровно месяц назад ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани в своей квартире в доме на Столярова был убит 60-летний нумизмат. Мужчину убили выстрелом в голову из ПСМ.

Сегодня ИА «Татар-информ» стало известно, что полицейские в одном из казанских гаражей задержали предполагаемых убийц нумизмата – двоих мужчин – отца и сына.

В том же гараже оперативники обнаружили пропавшую из квартиры убитого нумизмата коллекцию монет и ювелирные украшения.

Там же нашли и захоронение оружия – 140 патронов импортного производства, а также магазин от ПСМ.

Оба мужчины, по данным источника агентства, пока вину свою не признают, ссылаются на статью Конституции РФ о возможности не свидетельствовать против себя.

 

 


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