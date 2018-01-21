Антон Шипулин стал девятым в гонке на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

(Набережные Челны, 21 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянин Антон Шипулин стал девятым в гонке с общего старта на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Лидер сборной России допустил три промаха и не смог побороться за призы. Первым сегодня финишировал знаменитый француз Мартен Фуркад. Вторым и третьим пришли норвежские биатлонисты Тарьей Бе и Эрленн Бьентегор.

Эта гонка завершила 6-й этап Кубка мира по биатлону. В конце января пройдет чемпионат Европы, а затем состоятся зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.