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Антон Шипулин стал девятым в гонке на 6-м этапе Кубка мира по биатлону

21 января 2018, 17:42

Первым финишировал знаменитый француз Мартен Фуркад.
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(Набережные Челны, 21 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянин Антон Шипулин стал девятым в гонке с общего старта на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Лидер сборной России допустил три промаха и не смог побороться за призы. Первым сегодня финишировал знаменитый француз Мартен Фуркад. Вторым и третьим пришли норвежские биатлонисты Тарьей Бе и Эрленн Бьентегор.

Эта гонка завершила 6-й этап Кубка мира по биатлону. В конце января пройдет чемпионат Европы, а затем состоятся зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.


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