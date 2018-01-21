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Роспотребнадзор по РТ откроет горячую линию по вопросу стоимости гостиниц во время ЧМ-2018

21 января 2018, 22:03

Звонки от жителей республики будут приниматься с 22 января до окончания проведения чемпионата мира по футболу.
Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам ЧМ-2018
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Жители Татарстана по горячей линии смогут задать вопросы о стоимости гостиничного обслуживания в период проведения ЧМ по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Звонки от жителей республики будут приниматься с 22 января до окончания проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – 15 августа (кроме выходных дней).

Звонить можно по телефону 8 (917) 224-87-94 с 10 до 16 часов (перерыв – на обед с 12.00 до 12.45).

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 Роспотребнадзор будет штрафовать отели Казани за завышенные цены.


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