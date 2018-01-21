Песков сообщил о тайных встречах Путина и Порошенко

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Личные контакты Президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Петра Порошенко имеют место. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», – приводит слова официального представителя Кремля РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что Президент России проводит огромное количество встреч, информации о которых не поступает в СМИ.

Бывают и телефонные переговоры, о которых ничего не сообщается, добавил он.