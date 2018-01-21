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Политика

Песков сообщил о тайных встречах Путина и Порошенко

21 января 2018, 17:25

Президент России проводит огромное количество встреч, о которых ничего не сообщается, подчеркнул представитель Кремля.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Личные контакты Президента РФ Владимира Путина и Президента Украины Петра Порошенко имеют место. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», – приводит слова официального представителя Кремля РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что Президент России проводит огромное количество встреч, информации о которых не поступает в СМИ.

Бывают и телефонные переговоры, о которых ничего не сообщается, добавил он. 


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