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Политика, Происшествия

При обстреле автобуса у Еленовки в Донбассе погиб мирный житель

21 января 2018, 16:51

Обстоятельства трагического инцидента неизвестны.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В результате обстрела автобуса у контрольного пункта въезда-выезда «Еленовка» в серой зоне конфликта в Донбассе погиб один мирный житель и еще один мирный житель был ранен.

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило в случившемся Вооруженный силы Украины, бойцы которых якобы обстреляли автобус из стрелкового оружмя. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По информации украинской стороны, в серой зоне недалеко от Еленовки пострадали двое гражданских лиц. Неизвестно, стал ли причиной инцидента обстрел или детонация неизвестного взрывного устройства, замечает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Обе стороны конфликта заявляют об уточнении подробностей случившегося. 


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