При обстреле автобуса у Еленовки в Донбассе погиб мирный житель

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В результате обстрела автобуса у контрольного пункта въезда-выезда «Еленовка» в серой зоне конфликта в Донбассе погиб один мирный житель и еще один мирный житель был ранен.

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило в случившемся Вооруженный силы Украины, бойцы которых якобы обстреляли автобус из стрелкового оружмя. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По информации украинской стороны, в серой зоне недалеко от Еленовки пострадали двое гражданских лиц. Неизвестно, стал ли причиной инцидента обстрел или детонация неизвестного взрывного устройства, замечает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Обе стороны конфликта заявляют об уточнении подробностей случившегося.