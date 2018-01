В Калифорнии любитель суши вытащил из себя червя длиной в полтора метра

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В калифорнийском городе Фресно местный житель вытащил из себя ленточного червя длиной более полутора метров. Пострадавший мужчина был большим любителем суши и ел сашими из сырого лосося почти каждый день, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Daily News.

Об инциденте стало известно благодаря врачу Кенни Бану, к которому пострадавший обратился с жалобами на диарею и подозрением на заражение глистами. В доказательство своих подозрений мужчина показал врачу ленточного червя длиной 165 см, которого он сам извлек во время посещения туалета.

После окончания курса лечения горе-любитель суши пообещал доктору навсегда отказаться от сырой рыбы.

