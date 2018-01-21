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В Калифорнии любитель суши вытащил из себя червя длиной в полтора метра

21 января 2018, 15:58

Пострадавший мужчина ел сашими из сырого лосося почти каждый день, что и могло спровоцировать заражение паразитами.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В калифорнийском городе Фресно местный житель вытащил из себя ленточного червя длиной более полутора метров. Пострадавший мужчина был большим любителем суши и ел сашими из сырого лосося почти каждый день, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Daily News.

Об инциденте стало известно благодаря врачу Кенни Бану, к которому пострадавший обратился с жалобами на диарею и подозрением на заражение глистами. В доказательство своих подозрений мужчина показал врачу ленточного червя длиной 165 см, которого он сам извлек во время посещения туалета.

После окончания курса лечения горе-любитель суши пообещал доктору навсегда отказаться от сырой рыбы. 


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