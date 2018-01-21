Македонцы выберут новое название своей страны на референдуме

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Македония определит новое название для страны на общенациональном референдуме. Таким образом, будет поставлена точка в споре между Скопье и Афинами из-за названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области. Об этом заявил Премьер-министр Македонии Зоран Заев, сообщает РИА Новости.

«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», – отметил Заев.

Новое возможное название для Македонии пока официально не оглашаются. По данным местных СМИ, пока рассматривается пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).