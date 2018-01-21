Американский посол окунулся в прорубь в честь Крещения

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Посол США в России Джон Хантсман окунулся в прорубь Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье в честь Крещения Господня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», – поделился впечатлениями Хантсман. Он также добавил, что понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми».

Вместе с послом окунулись еще семеро сотрудников посольства. После купания супруга Хантсмана накрыла его полотенцем и напоила горячим чаем.