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Американский посол окунулся в прорубь в честь Крещения

21 января 2018, 14:36

Джон Хантсман отметил, что понимание традиций двух стран способствует развитию связей между людьми.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Посол США в России Джон Хантсман окунулся в прорубь Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье в честь Крещения Господня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», – поделился впечатлениями Хантсман. Он также добавил, что понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми».

Вместе с послом окунулись еще семеро сотрудников посольства. После купания супруга Хантсмана накрыла его полотенцем и напоила горячим чаем. 


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