Суд арестовал мэра Махачкалы на десять суток

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Мэр Махачкалы Муса Мусаев арестован судом на десять суток до предъявления обвинения, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, если Мусаеву будет предъявлено обвинение, срок его заключение увеличится на два месяца.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении Мусаева было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Еще в марте 2016 года Мусаев предоставил в собственность ОАО «АСПК» участок, принадлежащий республике. Специалисты оценили ущерб бюджету Дагестана в 80 млн рублей.