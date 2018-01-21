Владимир Чагин: Я счастлив за команду, за наш завод, за Татарстан, за нашу страну!

(Набережные Челны, 21 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин прокомментировал итоги победного для татарстанцев «Дакара-2018».«Я счастлив за команду, за наш завод, за Татарстан, за нашу страну!» – сказал он.

«Я желаю всем российским спортсменам в этом году таких же ярких побед. Мы открыли спортивный сезон, и этот победный дух, запал желаю им нести весь сезон, на всех соревнованиях, по всей планете. Россия должна быть первой!» -– добавил Чагин.

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» в 15-й раз стала победителем самого престижного ралли в мире. Лидером в зачете грузовиков в упорнейшей борьбе стал экипаж под пилотированием Эдуарда Николаева. Третьим финишировал экипаж под пилотированием Айрата Мардеева.

События в ралли в грузовом зачете развивались очень напряженно. За два дня до окончания гонки основных соперников Эдуарда Николаева на «КАМАЗе» и аргентинца Федерико Виллагру на IVECO в генеральной классификации разделяла всего одна секунда. Развязка наступила на предпоследнем этапе гонки Сан Хуан – Кордоба, когда из-за поломки коробки передач аргентинец сошел с дистанции.



