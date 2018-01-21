Сирийская армия окружила крупную группировку террористов в Идлибе

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Штурмовые отряды правительственных войск Сирии прорвали оборону группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, сирийская армия примкнула к силам ополчения на востоке провинции, и вместе они окружили боевиков.
Кроме того, правительственные войска при наступлении освободили аэродром Абу-Духур, который контролировался исламистами с сентября 2015 года.
*«Джебхат ан-Нусра» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.