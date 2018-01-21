В Госдуме ответили на идею Молдавии предъявить РФ счет за «оккупацию» Приднестровья

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал намерение Молдавии предъявить счет Москве за «оккупацию» Приднестровья. По словам депутата, таким образом Кишинев занимается поисками внешнего врага в лице России.

«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу», – добавил Швыткин.

Парламентарий отметил, что Молдавия делает подобные заявления по указке США, «К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев (из Приднестровской Молдавской Республики – прим. Т-и), на мой взгляд, обречены на провал», – сказал Швыткин. Он также добавил, что российские миротворцы выполняют в регионе «функции по своему прямому предназначению – это недопущение вооруженного конфликта».

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью Latvijas Avize заявил, что Россия нарушает нормы международного права, а российские миротворцы в регионе являются «оккупационными» силами.