Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой Европы

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Российская спортсменка Алина Загитова завоевала золотую медаль домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, сообщает РИА Новости.

Сначала Загитова лидировала после проката короткой программы, затем стала лучшей лучшей и в произвольной программе, получив от судей 157,97 балла. В сумме за две программы набрала 238,24 балла.

Это первое золото чемпионатов Европы в карьере 15-летней фигуристки.

Серебряным призером стала победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Евгения Медведева, бронзовым — итальянка Каролина Костнер.