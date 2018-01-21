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Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой Европы

21 января 2018, 00:40

Серебряным призером стала победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Евгения Медведева.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Российская спортсменка Алина Загитова завоевала золотую медаль домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве, сообщает РИА Новости.

Сначала Загитова лидировала после проката короткой программы, затем стала лучшей лучшей и в произвольной программе, получив от судей 157,97 балла. В сумме за две программы набрала 238,24 балла.

Это первое золото чемпионатов Европы в карьере 15-летней фигуристки.

Серебряным призером стала победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Евгения Медведева, бронзовым — итальянка Каролина Костнер.


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