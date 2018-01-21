Британский школьник получил секретные данные под видом главы ЦРУ

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретным данным о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись экс-главой ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Ранее сообщалось, что школьник признался в попытке взломать компьютеры экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и некоторых других американских чиновников.

Сначала Гэмбл получил доступ к интернет-аккаунту Бреннана на сайте оператора связи Verizon под видом сотрудника компании, пишет газета со ссылкой на слушания в суде. После этого парень выдал себя за самого Бреннана.

Британец убедил службу техподдержки ФБР в том, что является занимавшим тогда пост замдиректора ФБР Марком Джулиано и получил доступ к базам данных разведки.

«Он получил доступ к некоторым чрезвычайно секретным вопросам, касающимся, среди прочего, военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране», — цитирует издание королевского адвоката Джона Ллойда-Джонса.

В феврале 2016 года Гэмбл получил доступ к сети Минюста США, данным 20 тыс. сотрудников ФБР и многим секретным делам, пишет газета.

ФБР и Секретная служба США были настолько встревожены ситуацией, что обратились в полицию Великобритании, чтобы подростка арестовали.

Когда хакеру вынесут приговор, пока неизвестно, говорится в сообщении издания.