Два человека погибли во время пожара в пражском отеле

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Около 40 человек, включая двоих пожарных, пострадали и двое погибли в результате пожара в четырехзвездочном отеле Eurostars David в Праге. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на TV Noviny.

Некоторые пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает TV Noviny со ссылкой на экстренные службы.

Количество жертв и пострадавших может увеличиться, потому что спасатели продолжают эвакуировать здание. Медики пытаются реанимировать несколько человек, говорится в сообщении СМИ.

О причине возгорания пока неизвестно.