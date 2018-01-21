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Происшествия

Два человека погибли во время пожара в пражском отеле

21 января 2018, 00:04

Количество жертв и пострадавших может увеличиться, потому что спасатели продолжают эвакуировать здание.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Около 40 человек, включая двоих пожарных, пострадали и двое погибли в результате пожара в четырехзвездочном отеле Eurostars David в Праге. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на TV Noviny.

Некоторые пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает TV Noviny со ссылкой на экстренные службы.

Количество жертв и пострадавших может увеличиться, потому что спасатели продолжают эвакуировать здание. Медики пытаются реанимировать несколько человек, говорится в сообщении СМИ.

О причине возгорания пока неизвестно.


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