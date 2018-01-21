МИД Украины: На посольство Украины в Афинах пытались напасть

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). На посольство Украины в Афинах пытались напасть, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — написал Климкин.

Рядом с украинским посольством в Афинах подожгли три автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СМИ.