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МИД Украины: На посольство Украины в Афинах пытались напасть

21 января 2018, 06:50

Глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что к нападению на посольство причастны «радикалы под влиянием России».
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). На посольство Украины в Афинах пытались напасть, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter. 

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — написал Климкин. 

Рядом с украинским посольством в Афинах подожгли три автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СМИ.


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