Елабужскую молодежь разных национальностей объединит театр-студия

(Елабуга, 21 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге состоится презентация театра-студии, который объединит молодежь разных возрастов. Создать «Белый квадрат» решили на базе Елабужского филиала Молодежной ассамблеи народов Татарстана, сообщили в МАНТ.

По словам руководства филиала, с такой инициативой вышла активная молодежь города. «Белый квадрат» – площадка для творчества людей разных национальностей, убеждений, взглядов на жизнь, объединенных страстью к актерскому ремеслу и режиссуре, самостоятельно обучающихся и создающих интерактивные постановки. Дебютная постановка под названием «1612» состоялась 13 декабря прошлого года на гала-концерте Елабужского филиала МАНТ. Спектакль, повествующий о временах Смуты и освобождения Москвы от польско-шведской интервенции, получил много отзывов от зрителей.

По словам авторов инициативы, презентация театра-студии «Белый квадрат» и деятельности Елабужского филиала МАНТ пройдет в феврале этого года в школах, ссузах и вузах города, а в марте состоится кастинг в младшие и старшие группы основного театрального состава. Сюда приглашаются елабужане в возрасте от 9 до 25 лет.