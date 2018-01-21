Созданы самые тонкие запоминающие устройства «атомристоры»

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Инженеры Техасского университета в Остине вместе с учеными из Университета Пекина разработали самое тонкое запоминающее устройство толщиной в один атом, получившее название «атомристор», сообщает «Хайтек» со ссылкой на EurekAlert.

Атомристоры, созданные из двухмерных наноматериалов, позволят соединить в одном чипе память и транзистор. До этого времени накопители и транзисторы были отдельными компонентами микрочипа.

В качестве электродов в атомристорах используются металлические листы в один атом толщиной, в качестве активного слоя — полупроводящие слои сульфида молибдена. Толщина ячейки памяти составляет 1,5 нм. В этом они превосходят обычную флэш-память, которой необходимо больше пространства. Кроме того, такая толщина обеспечивает более быстрое и эффективное движение тока.

Атомристоры можно будет использовать в мобильных устройствах в качестве радиочастотных переключателей, которые не потребляют энергию аккумуляторов.