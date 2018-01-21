Ученые создали тест качества воды за один доллар

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Ученые британского Университета Бата создали универсальный тест качества питьевой воды стоимостью всего 1,3 доллара. Об этом сообщает «Хайтек».

Внешне разработка напоминает обычную полоску белой бумаги. На самом деле тестовая полоска покрыта слоем микроскопических графитовых электродов. На них разработчики нанесли второй слой, состоящий из особых электропроводящих бактерий.

Если опустить такую полоску в грязную воду, то она сразу начнет менять свой цвет. Тест помогает обнаружить в воде не только обычную грязь, но и не видимые глазу загрязнения. Среди них — токсичные химикаты, гербициды, частицы тяжелых металлов и другие опасные примеси.

«Эта работа может совершить революцию в тестировании воды прямо у источников — наш метод не только экологически чистый, быстрый и понятный, но и дешевый. Такие исследования значительно меняют жизнь к лучшему, особенно в районах, где трудно достать даже самые простые приборы для анализа», — рассказал журналистам один из разработчиков новинки профессор Мирелла Ди Лоренцо.

Он отметил, что розничная стоимость такого теста не будет превышать1,3 доллара. Их можно использовать не только в неблагополучных регионах планеты, но при чрезвычайных ситуациях, подчеркнул профессор.

В будущем разработчики намерены снабдить тестовые полоски электронными чипами для отправки результатов тестирования воды на смартфоны владельцев.