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NASA успешно испытало ракетный двигатель с напечатанными деталями

21 января 2018, 03:02

Двигатель с напечатанными на 3D-принтере деталями будут использовать для полета на Луну.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Аэрокосмическое агентство NASA отчиталось об успешном испытании нового ракетного двигателя. При его создании впервые использовались распечатанные на 3D-принтере детали, сообщает «Хайтек».

Ракетный двигатель RS-25 беспрерывно работал 365 секунд. Этого хватило, чтобы ученые оценили надежность работы контроллеров. Четыре таких двигателя будут установлены на тяжелом ракетоносителе Space Launch System (SLS), который выведет в космос космический корабль «Орион». Пуск запланирован на 2020 год. 

После запуска «Орион» с космонавтами на борту направится с миссией на Луну, отмечают разработчики. Они добавили, что к 2020 году добавят в конструкцию двигателя RS-25 еще больше деталей, распечатанных на 3D-принтере. Эта технология поможет сократить время и финансовые расходы на создание ракетных двигателей.

 


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