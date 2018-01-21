NASA успешно испытало ракетный двигатель с напечатанными деталями

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Аэрокосмическое агентство NASA отчиталось об успешном испытании нового ракетного двигателя. При его создании впервые использовались распечатанные на 3D-принтере детали, сообщает «Хайтек».

Ракетный двигатель RS-25 беспрерывно работал 365 секунд. Этого хватило, чтобы ученые оценили надежность работы контроллеров. Четыре таких двигателя будут установлены на тяжелом ракетоносителе Space Launch System (SLS), который выведет в космос космический корабль «Орион». Пуск запланирован на 2020 год.

После запуска «Орион» с космонавтами на борту направится с миссией на Луну, отмечают разработчики. Они добавили, что к 2020 году добавят в конструкцию двигателя RS-25 еще больше деталей, распечатанных на 3D-принтере. Эта технология поможет сократить время и финансовые расходы на создание ракетных двигателей.