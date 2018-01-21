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Культура

Фестивали «Росток» и «Жыр моннары» пройдут в Менделеевске

21 января 2018, 22:59

Также в наступившем году планируется провести региональный фестиваль-конкурс песни «Менделеевские родники» имени Елены Дунаевой.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Детский фестиваль «Росток» и фестиваль-конкурс татарской песни «Жыр моннары» проведут в Менделеевском районе в 2018 году. Об этом заявила директор Дома дружбы народов Фируза Габдрахманова на заседании совета Менделеевского представительства Ассамблеи народов Татарстана, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Также в наступившем году планируется провести региональный фестиваль-конкурс песни «Менделеевские родники» имени Елены Дунаевой, расширение списка национально-культурных автономий и другие мероприятия.

Во встрече приняли участие глава района Валерий Чершинцев, главы сельских поселений, представители русской, татарской, удмуртской, казачьей, чувашской, азербайджанской, армянской национальностей, проживающих в районе, и другие представители. Выступления спикеров чередовались концертными номерами артистов всех национальностей. Завершилась встреча песней «Татарстан, сине яратам» на разных языках.

 


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