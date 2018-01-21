Фестивали «Росток» и «Жыр моннары» пройдут в Менделеевске

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Детский фестиваль «Росток» и фестиваль-конкурс татарской песни «Жыр моннары» проведут в Менделеевском районе в 2018 году. Об этом заявила директор Дома дружбы народов Фируза Габдрахманова на заседании совета Менделеевского представительства Ассамблеи народов Татарстана, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Также в наступившем году планируется провести региональный фестиваль-конкурс песни «Менделеевские родники» имени Елены Дунаевой, расширение списка национально-культурных автономий и другие мероприятия.
Во встрече приняли участие глава района Валерий Чершинцев, главы сельских поселений, представители русской, татарской, удмуртской, казачьей, чувашской, азербайджанской, армянской национальностей, проживающих в районе, и другие представители. Выступления спикеров чередовались концертными номерами артистов всех национальностей. Завершилась встреча песней «Татарстан, сине яратам» на разных языках.