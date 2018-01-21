В Челнах назовут победителей городского этапа премии «Студент года-2017»

(Набережные Челны, 21 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах назовут победителей городского этапа ежегодной премии Татарстана «Студент года-2017». Церемония награждения пройдет во Дворце торжеств 23 января в преддверии Всероссийского дня студенчества.
По информации оргкомитета премии, в городском этапе принял участие 51 студент.
По итогам отборочных туров эксперты выявили 32 финалиста, 14 из которых станут победителями в номинациях: «Студенческое СМИ года», «Журналист года», «Интеллект года», «Студенческая научная организация», «Творческая личность», «Творческий коллектив», «Спортсмен года», «Волонтер года», «Иностранный студент», «Студенческий трудовой отряд», «Студенческий проект», «Студенческая общественная организация», «Общественник года» и Гран-при «Студент года».
Победитель в номинации «Гран-при» получит именную стипендию депутата Госдумы России Альфии Когогиной в размере 33 тысяч рублей. Такое решение приняла сама депутат еще в 2016 году для поддержки студенческих и молодежных инициатив челнинцев. Лауреаты в номинациях получат дипломы и призы от организаторов и партнеров премии.