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В Челнах назовут победителей городского этапа премии «Студент года-2017»

21 января 2018, 16:09

Церемония награждения пройдет во Дворце торжеств 23 января в преддверии Всероссийского дня студенчества.
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(Набережные Челны, 21 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах назовут победителей городского этапа ежегодной премии Татарстана «Студент года-2017». Церемония награждения пройдет во Дворце торжеств 23 января в преддверии Всероссийского дня студенчества.

По информации оргкомитета премии, в городском этапе принял участие 51 студент.

По итогам отборочных туров эксперты выявили 32 финалиста, 14 из которых станут победителями в номинациях: «Студенческое СМИ года», «Журналист года», «Интеллект года», «Студенческая научная организация», «Творческая личность», «Творческий коллектив», «Спортсмен года», «Волонтер года», «Иностранный студент», «Студенческий трудовой отряд», «Студенческий проект», «Студенческая общественная организация», «Общественник года» и Гран-при «Студент года».

Победитель в номинации «Гран-при» получит именную стипендию депутата Госдумы России Альфии Когогиной в размере 33 тысяч рублей. Такое решение приняла сама депутат еще в 2016 году для поддержки студенческих и молодежных инициатив челнинцев. Лауреаты в номинациях получат дипломы и призы от организаторов и партнеров премии.


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