General Motors стал лидером на рынке беспилотных автомобилей

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Американская автомобильная корпорация General Motors стала лидером на рынке беспилотных автомобилей, по мнению исследовательской компании Navigant Research.

При составлении рейтинга, который ведется с 2015 года, аналитики учитывали стратегию, производственные возможности и достижения разработчиков робомобилей. Список состоит из нескольких категорий: лидеры, перспективные соперники, претенденты и отстающие.

К лидерам беспилотных технологий, по мнению исследователей, относятся GM, Waymo, Daimler-Bosch, Ford, Volkswagen, BMW-Intel-FCA, Aptiv и Renault-Nissan. Прежде список возглавлял Ford, но General Motors обогнал его благодаря смелым производственным планам и бизнес-стратегии.

Компания Илона Маска Tesla не вошла в число лидеров. Исследователи отнесли ее к категории претендентов наравне с Apple, Honda, Uber и Hyundai. На позиции Tesla повлияло расторжение сотрудничества с производителем систем компьютерного зрения Mobileye и сложности с соблюдением сроков поставок нового электрокара Model 3.