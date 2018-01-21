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Экономика и финансы, Hi-Tech

В Лондоне запустили универсальную банковскую карту

21 января 2018, 22:10

Разработка стартапа Curve позволяет объединить все текущие кредитные и дебетовые карты пользователя в одну.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Команда Curve из Лондона запустила полноценную версию своей универсальной карты, сообщает портал «Хайтек».

Особенность разработки состоит в том, что с помощью нее пользователь может объединить все текущие кредитные и дебетовые карты в одну. Для этого нужно отсканировать все банковские карты с помощью приложения для смартфона, после чего они появятся в сервисе Curve. Приложение сводит все финансовые операции в одно место. 

Владелец карты также может выбрать нужную карту перед каждой покупкой в приложении. Если же человек всегда расплачивается одной и той же картой, ее можно отметить как предпочтительную. 

Универсальная банковская карта может сделать владельца «путешественником во времени». В течение двух недель можно изменить карту, кошелек или счет, с которого проводилась оплата. К примеру, пользователь может выбрать ту карту, по которой больший кешбэк.


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