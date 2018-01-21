В Лондоне запустили универсальную банковскую карту

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Команда Curve из Лондона запустила полноценную версию своей универсальной карты, сообщает портал «Хайтек».

Особенность разработки состоит в том, что с помощью нее пользователь может объединить все текущие кредитные и дебетовые карты в одну. Для этого нужно отсканировать все банковские карты с помощью приложения для смартфона, после чего они появятся в сервисе Curve. Приложение сводит все финансовые операции в одно место.

Владелец карты также может выбрать нужную карту перед каждой покупкой в приложении. Если же человек всегда расплачивается одной и той же картой, ее можно отметить как предпочтительную.

Универсальная банковская карта может сделать владельца «путешественником во времени». В течение двух недель можно изменить карту, кошелек или счет, с которого проводилась оплата. К примеру, пользователь может выбрать ту карту, по которой больший кешбэк.