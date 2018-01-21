Делегация из Татарстана навестила в Баку татарскую диаспору Азербайджана

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Гости из Татарстана побывали с визитом в Баку для встречи и знакомства с представителями татарской диаспоры Азербайджана, сообщает Постпредство РТ в Азербайджане.



Во время визита представители Татарстана побывали на пятничном намазе в мечети «Эждербей» и познакомились с прихожанами из числа татар.



Имам мечети Рашид Джабаров рассказал об истории мечети и совместном совершении здесь намаза представителями различных национальностей.



Представитель татарской диаспоры Азербайджана Эмин Рамазанов передал от Духовного управления мусульман РТ в фонд мечети «Эждербей» тематические книги и календари, которые недавно привез из Казани.



Во время встречи старший тренер молодежной сборной Азербайджана по волейболу Джалил Бахтиозин передал в фонд азербайджанской диаспоры РТ мяч чемпионата Европы по волейболу с подписями представителей татарской диаспоры Азербайджана.



Затем общение представителей азербайджанской и татарской диаспоры продолжилось в турецком ресторане, где состоялся небольшой импровизированный концерт.



Среди гостей из Татарстана также были переводчик турецкого, арабского и татарского языков Ягут Худоярова и хореограф Эльман Мусаев, обучаюший в Казани и Елабуге детей национальным танцам. На вечере прозвучали татарские песни в исполнении местного ансамбля под аккомпанемент гармони (Исмаил Сафин).