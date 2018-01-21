(Елабуга, 21 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге планируется отремонтировать около 26 км дорог и тротуаров. На эти цели из республиканского бюджета и дорожного фонда выделено около 146 млн рублей, сообщил руководитель исполкома города Рамиль Марданов.

Список улиц, где проведут ремонтные работы, составлялся на основе жалоб от елабужан, а также с учетом обращений в народный контроль и предписаний к обязательному ремонту.

«Объем финансирования дорожного строительства остается на том же уровне, как и в прошлом году. В случае, если республика сможет выделить дополнительные средства, то список улиц, где будут работать дорожники, будет увеличен. Как и в прошлом году, большое внимание уделим прокладке тротуаров», – отметил Марданов.

За последние шесть лет в Елабужском районе на ремонт и строительство дорог протратили 1 млрд 245 млн рублей. Деньги пошли на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, мероприятия по безопасности дорожного движения, ремонт мостов, обустройство асфальтового покрытия и тротуаров.