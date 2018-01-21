Труппа казанского ТЮЗа с гастролями посетит Сабинский район

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Актеры Казанского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева отправятся на гастроли в Сабинский район, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Кариевцы представят 22 января взрослой аудитории постановку «Эйдэ барыйк, кызлар карыйк» («Идем смотреть девушек») по пьесе Разиля Валиева. В этой музыкальной комедии более 20 песен, которые артисты исполнят вживую.
Юным зрителям актеры совместно с ГИБДД покажут постановку «Светофорда кунакта» («В гостях у светофора»). Это познавательный спектакль, в котором инспекторы расскажут о правилах поведения на дороге, объяснят новые дорожные знаки, появившиеся в этом году.