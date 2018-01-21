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Экономика и финансы

За 10 лет в Зеленодольске могут появиться 2,5 тысячи рабочих мест

21 января 2018, 10:46

Резиденты территории опережающего развития «Зеленодольск» должны предоставить не менее 10 рабочих мест в первый год.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). До 2028 года за счет получения статуса территории опережающего развития (ТОР) в Зеленодольске могут появиться 2,5 тысячи новых рабочих мест, сообщают «Новости Зеленодольска».

Резиденты ТОР «Зеленодольск» должны предоставлять минимальное количество новых постоянных рабочих мест (20 человек, в том числе не менее десяти в первый год).

Минэкономразвития РФ одобрило заявку Зеленодольского района на присвоение статуса ТОР в августе 2017 года. В декабре этого же года Правительство России подписало соответствующее постановление.


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