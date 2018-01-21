Жители Казани чаще всего покупали билеты онлайн на фильм «Движение вверх»

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Фильм «Движение вверх» возглавил рейтинг предпочтений жителей Казани при покупке билетов онлайн в новогодние каникулы. Такие данные приводятся в исследовании компании «Яндекс».



На втором месте рейтинга — «Джуманджи: Зов джунглей» (США), на третьем —«Елки новые» (Россия).



На каникулах средняя стоимость билета, купленного в кино онлайн, в Казани составила 275 рублей. Самый дешевый билет в кино, проданный через сервис «КиноПоиск», стоил 100 рублей, самый дорогой — 1300 рублей. Казанцы «проснулись» после полудня 1 января — в это время начались активные продажи билетов.



Именно пользователь из Казани купил первый в 2018 году билет в кино – на фильм «Елки новые». Больше всего билетов в кино купили 2 января — так было в Казани и многих других городах, например в Москве и в Новосибирске. В течение всех праздничных выходных интерес к билетам в кино был заметно выше среднего, спад интереса наблюдался только 8 января — в последний день праздников.