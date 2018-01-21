В Челнах на территории храма подростки реконструировали «Оборону Рязани»

(Набережные Челны, 21 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на территории храма Серафима Саровского активисты молодежного движения «Твори добро» реконструировали «Оборону Рязани», сообщили в благочинии Закамья.

В первую очередь юные челнинцы решили воссоздать копию града-крепости Рязани, которую, как известно, в 1237 году взяли штурмом войска монгольского хана Батыя. Основным строительным материалом стал снег, который в тот день никак не хотел укладываться в стены. Но молодежь проявила упорство — носила воду и заливала ею постройку. В итоге крепость все же была построена. Правда, простояла она недолго.

Согласно исторической справке, для штурма Рязани батыевцам понадобилось три дня. Челнинская молодежь выполнила эту задачу за несколько часов. После сражения «воюющие стороны» сели за чайный стол и с удовольствием обсудили детали прошедшего «исторического боя».