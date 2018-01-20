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Культура

В Лос-Анджелесе скончалась продюсер «Звездных войн»

20 января 2018, 23:16

Эллисон Шермур умерла на 55-м году жизни.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Продюсер фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории» Эллисон Шермур умерла на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Variety.

Женщина скончалась в медицинском центре UCLA в Лос-Анжелесе из-за осложнений, вызванных раком легких, пишет издание.

Шермур продюсировала такие известные картины, как первая и вторая часть «Голодных игр», «Изгой-один. Звездные войны: Истории», еще не вышедший в прокат фильм «Соло. Звездные войны: Истории», а также участвовала в выпуске фильмов «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Американский пирог», «Эрин Брокович» и киносаги о Джеймсе Борне.


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