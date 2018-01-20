В Лос-Анджелесе скончалась продюсер «Звездных войн»

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Продюсер фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории» Эллисон Шермур умерла на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Variety.
Женщина скончалась в медицинском центре UCLA в Лос-Анжелесе из-за осложнений, вызванных раком легких, пишет издание.
Шермур продюсировала такие известные картины, как первая и вторая часть «Голодных игр», «Изгой-один. Звездные войны: Истории», еще не вышедший в прокат фильм «Соло. Звездные войны: Истории», а также участвовала в выпуске фильмов «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Американский пирог», «Эрин Брокович» и киносаги о Джеймсе Борне.