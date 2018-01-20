«Динамо-Казань» увеличило победную серию до 20 матчей

(Казань, 20 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» в Краснодаре переиграл местный одноименный коллектив в рамках чемпионата России — матч 15-го тура Суперлиги завершился победой подопечных Гилязутдинова в трех партиях. Самой результативной волейболисткой матча стала диагональная казанского «Динамо» Наталья Маммадова: она набрала 15 очков.

Первый сет краснодарские девушки полностью провалили: поначалу им удавалось на равных бороться с гостями, но затем на хозяев напало натуральное оцепенение. Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Королева вышла на подачу при счете 3:2, а ушла оттуда при счете 3:19. В концовке сета гости при таком серьезном преимуществе чуть расслабились, но партию не упустили — сет завершила ошибка хозяев.

Второй игровой отрезок получился куда более упорным, и «динамовкам» Казани пришлось попотеть, чтобы заполучить преимущество. Впрочем, скоро на выручку вновь пришла подача Королевой, и волейболистки из столицы Татарстана совершили чуть менее фантастический рывок: 3:12 во второй части партии и 14:25 в сете.

В третьем игровом отрезке ситуация не намного изменилась, разве что хозяева заиграли еще упорнее и не позволяли гостям добывать очки продолжительными сериями. Но подопечных Константина Ушакова подвели их ошибки — за всю игру из-за своих неточностей они проиграли 21 очко. Итоговый результат третьего сета получился чуть более приличным, чем исход первых двух. 0:3 — победа казанского «Динамо» в Краснодаре становится для подопечных Гилязутдинова 20-й кряду.

Волейбол, женщины. Чемпионат России среди команд Суперлиги 2017/2018. 15-й тур.

Динамо (Краснодар) — Динамо-Казань — 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)