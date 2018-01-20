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Политика

Курдские отряды СДС заявили о готовности к ответным ударам в Африне

20 января 2018, 22:46

В СДС отметили, что не наносили ударов по территории Турции из Сирии.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) будут вынуждены обороняться в связи с операцией ВС Турции в сирийском Африне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования СДС.

«В случае атаки у нас не останется другого выбора, кроме как защищать себя и наш народ. Но мы заявляем перед лицом всего мира, что мы не имеем враждебных намерений против Турции и предприняли бы только меры для обеспечения собственной обороны в случае враждебных операций против нашего народа», — следует из сообщения.

В СДС также отметили, что не наносили ударов по территории Турции из Сирии.

Ранее стало известно, что Генштаб Турции официально объявил о начале военной операции против курдских формирований в сирийском Африне.


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