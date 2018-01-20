Скончался король французской кухни Поль Бокюз

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Сегодня умер король французской кухни, один из главных шеф-поваров XX века, обладатель трех звезд Мишлен Поль Бокюз. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

«Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией — простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара как в Лионе, так и во всем мире и дальше приумножают плоды его страсти», — написал Коллон.

Поль Бокюз родился под Лионом в 1926 году. Обучался кулинарному искусству с детства. В 1970-х годах стал одним из основоположников «новой кухни», которая придает особое значение качеству продуктов и калорийности блюд. В 1987 году учредил кулинарный конкурс «Золотой Бокюз» (Bocuse d’Or).