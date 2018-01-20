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Альфия Когогина первой поздравила «КАМАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»

20 января 2018, 20:32

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» из Набережных Челнов в 15-й раз стала победителем международного ралли «Дакар».
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(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина первой поздравила команду «КАМАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018». Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

«Урааа!!! Мы победили!!! Это была потрясающая, уникальная, гонка — юбилейный #Дакар! Горели сцепления, ломались машины, но наши ребята не сломались! Смогли вырвать победу!!! Вы стойко превозмогали все невзгоды, оставаясь настоящими рыцарями, помогая соперникам, попавшим в серьезные аварии! Благодаря вам #Россия – #чемпион! Ребята, спасибо всей команде!!! Спасибо КАМАЗу! Всем, кто конструрировал, проектировал, собирал, доводил до совершенства этих железных коней! Всем болельщикам, кто не спал ни одну из этих январских ночей и болел за нашу национальную команду #КАМАЗмастер, огромная благодарность и низкий поклон!», — написала она.

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» из Набережных Челнов в 15-й раз стала победителем международного ралли «Дакар».
 


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