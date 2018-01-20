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Общество

Мэр Набережных Челнов начал сортировать мусор

20 января 2018, 20:14

Наиль Магдеев рассказал, что у него дома три пакета для мусора — с пластиком, бытовым мусором и для макулатуры.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал сортировать мусор по примеру многих горожан, пишут «Челнинские известия». 

Активисты экологического движения «Экорассвет», которые работают в 46-м, 48-м и 49-м микрорайонах Автограда, попросили мэра о поддержке. 

«Мы популяризируем среди молодежи и детей идею раздельного сбора мусора. Проводим разные акции, праздники. Сейчас готовим ролики на эту тему. Но мы хотели бы расширить масштаб таких мероприятий, например, предстоящего праздника "Эковесна"», — поделились активисты.

Исполком поможет экологическому движению в полезных для города начинаниях, пообещал мэр.

«Идея раздельного сбора мусора очень хорошая», — сказал Наиль Магдеев и рассказал, что сам начал собирать мусор раздельно с тех пор, как во дворе дома появился соответствующий контейнер.

«У нас три пакета — с пластиком, бытовым мусором и для макулатуры. Еще около лифта стоит коробка для бумаги, куда складывают макулатуру. Я или моя жена утром выносим эти пакеты в контейнер во доре. Я вижу, он заполняется. Это радует. Хотя, конечно, на то, чтобы привить культуру в массы, нужно время», — отметил мэр Набережных Челнов.


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