Мэр Набережных Челнов начал сортировать мусор

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал сортировать мусор по примеру многих горожан, пишут «Челнинские известия».

Активисты экологического движения «Экорассвет», которые работают в 46-м, 48-м и 49-м микрорайонах Автограда, попросили мэра о поддержке.

«Мы популяризируем среди молодежи и детей идею раздельного сбора мусора. Проводим разные акции, праздники. Сейчас готовим ролики на эту тему. Но мы хотели бы расширить масштаб таких мероприятий, например, предстоящего праздника "Эковесна"», — поделились активисты.

Исполком поможет экологическому движению в полезных для города начинаниях, пообещал мэр.

«Идея раздельного сбора мусора очень хорошая», — сказал Наиль Магдеев и рассказал, что сам начал собирать мусор раздельно с тех пор, как во дворе дома появился соответствующий контейнер.

«У нас три пакета — с пластиком, бытовым мусором и для макулатуры. Еще около лифта стоит коробка для бумаги, куда складывают макулатуру. Я или моя жена утром выносим эти пакеты в контейнер во доре. Я вижу, он заполняется. Это радует. Хотя, конечно, на то, чтобы привить культуру в массы, нужно время», — отметил мэр Набережных Челнов.