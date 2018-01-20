Молдавия хочет предъявить России счет за «оккупацию» Приднестровья

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Молдавия планирует взыскать с Москвы миллиарды долларов за «оккупацию» Приднестровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Молдавии Андриана Канду.

Россия нарушает нормы международного права, а российские миротворцы в регионе являются «оккупационными» силами, заявил Канду в интервью Latvijas Avize.

«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое как присутствие российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», — сказал спикер парламента. Он также надеется, что вопрос о «незаконном присутствии российских войск» в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.

«Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет», — отметил Канду.

Кишинев хочет построить уважительные отношения с Москвой, добавил политик.

«Как проевропейская партия, мы хотим не конфликта с Россией, а отношений, основанных на взаимном уважении, чтобы Россия взаимодействовала с нами на равных, а не как со страной второго или третьего сорта», — заявил он.

В Приднестровском регионе Молдавии находится оперативная группа российских войск, которые выполняют миротворческую миссию и охраняют склады с боеприпасами.