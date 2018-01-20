Минобороны: Россия приняла меры для обеспечения безопасности своих военных в Африне

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Командование российских войск в Сирии обеспечивает безопасность своих военных в Африне, где Турция приступила к операции против курдских формирований. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«Командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн, где турецкие вооруженные силы приступили к проведению „специальной операции“ против курдских формирований», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы избежать провокаций и исключить угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих, оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Генштаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В МИД России призвали стороны быть сдержанными, говорится в сообщении информагентства.