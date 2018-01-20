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Владимир Драчко стал главным тренером сборной Татарстана по дзюдо

20 января 2018, 19:30

Новый тренерский штаб планирует повышать квалификацию татарстанских дзюдоистов в Японии.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Владимир Драчко стал новым главным тренером сборной команды Татарстана по дзюдо, избрание состоялось сегодня на отчетно-выборной конференции Федерации дзюдо Татарстана в Казани, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо РТ.

Владимир Драчко является тренером юниорской сборной России, заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России, чемпионом Европы и Игр доброй воли.

Впервые в истории республиканского дзюдо главным тренером сборной стал приглашенный специалист федерального уровня.

Помогать Драчко в тренерском штабе будут Виктор Омельченко и Александр Тарасов — специалисты российской сборной с международным опытом и специалисты научно-исследовательского и медицинского блока сборной России.

«Я знаю дзюдо Татарстана, его традиции и школу, в 90-е годы я сам тренировался в Набережных Челнах, поэтому я намерен не перестроить заново всю систему работы, а привнести в регион лучшие федеральные и международные наработки и вместе с тренерами республики наладить работу на результат», — сказал Драчко.

Новый тренерский штаб планирует повышать квалификацию татарстанских дзюдоистов в Японии и проводить в Казани семинары известных иностранных специалистов, говорится в сообщении пресс-службы.


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