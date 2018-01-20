Президенты, губернаторы и политики поздравили Минтимера Шаймиева с днем рождения

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Сегодня в адрес Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева поступили телеграммы с поздравлениями с днем рождения.
Свои поздравления направили полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и другие официальные лица.
Поздравительные телеграммы прислали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, глава АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Ирина Влах и др.
Минтимера Шаймиева поздравили руководители регионов России, среди которых: губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, глава Республики Мордовия Владимир Волков, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики Алтай Александр Бердников, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Липецкой области Олег Королев, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и др.
Минтимера Шаймиева с днем рождения также поздравили видные политические и общественные деятели, руководители федеральных и республиканских министерств и ведомств, компаний, представители бизнеса, науки, культуры и многочисленные жители Татарстана и России, среди которых: Юрий Лужков, Руслан Аушев, Эдуард Россель, Муртаза Рахимов, Сергей Степашин, Константин Цицин, Артур Чилингаров, Владимир Ресин, Алишер Усманов, Герман Греф, Анатолий Чубайс, Олег Белозеров, Вениамин Попов, Виталий Мутко, Олег Матыцин и другие.