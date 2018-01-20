СМИ: Украинские диверсанты взяли в плен ополченца

(Казань, 20 января, «Татар-информ»).Во время диверсии украинских военных в районе села Широкино погиб один военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики, еще одного взяли в плен. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

«В ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января ориентировочно в 22:30 в районе села Широкино под прикрытием огня минометов, один военнослужащий нашей Республики героически погиб, а второй получил тяжёлые ранения и взят в плен», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Раненый военнослужащий сейчас находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, сказал Басурин.

Ранее сообщалось, что представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными.