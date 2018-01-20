Минобороны: США под надуманными предлогами прекратили уничтожать свое химоружие

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). США под надуманными предлогами сначала временно, а сейчас полностью прекратили уничтожать свое химоружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Попытки США обвинить власти Сирии в использовании отравляющих веществ против так называемой оппозиции не подтверждаются фактами, заметили в Минобороны в ответ на слова представителя Госдепартамента о том, что Россия якобы пытается защитить «режим Асада, который продолжает использовать химоружие».

«Следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили „за отсутствием финансирования“ выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10 процентов своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов», — говорится в сообщении.

США игнорируют объективные факты использования террористами против сирийской армии и населения боевых отравляющих веществ, отметили в ведомстве.