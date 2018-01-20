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Лаврентьев: Россия ожидает участия США в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

20 января 2018, 17:44

Войска США не должны оставаться на территории суверенного государства без разрешения на то со стороны руководства этой страны, заявил Лаврентьев.
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(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Россия ожидает, что США будут присутствовать на конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, сообщает Russia Today со ссылкой на спецпредставителя Президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

Американские войска не должны оставаться на территории суверенного государства без разрешения на то со стороны руководства этой страны, заявил Лаврентьев, отвечая на вопрос, повлияют ли на конгресс заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон не будет выводить свои войска из Сирии.

«Поэтому я не думаю, что это может оказать негативное воздействие на конгресс, тем более мы ожидаем присутствия Соединенных Штатов как постоянного члена Совета Безопасности, представителя США на сочинском форуме в качестве наблюдателя», — сказал Лаврентьев.


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