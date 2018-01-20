Волжские ледолазы соревновались в Камском устье

(Камское Устье, 20 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Камском Устье на берегу Волги стартовал открытый личный Кубок Татарстана по альпинизму «Камские вертикали», подобные соревнования в этом райцентре республики проводятся впервые.

Мороз и солнце на бескрайних просторах заснеженной Волги рядом с устьем Камы. Минус 18, полное безветрие, на льду тут и там сидят у своих лунок рыбаки, а рядом с ними на волжском утесе ползут вверх по ледяной вертикали молодые парни и девушки.

Называется эта забава ледолазание, каждую зиму в нашей республике проходят два соревнования по этой разновидности альпинизма. Также проводятся первенства Казани и Набережных Челнов. Как рассказал нам главный судья соревнований Валерий Кудряшов, ранее подобные турниры устраивали на водокачках, но сейчас было решено использовать реальный лед рядом с пристанью на берегу Волги в поселке Камское Устье.

«При большой поддержке районной администрации залили склон берега водой, чтобы провести турнир на естественном льду. Для участия в „Камских вертикалях“ зарегистрировалось 36 человек: 28 парней и 8 девушек из Кирова, Ижевска, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. Ледолазание как вид спорта уже представляется Международному олимпийскому комитету, так что в скором времени ледолазание имеет шанс войти в олимпийскую семью. Подобные соревнования в республике проводятся довольно давно, последние 8 — 10 лет. Мы хотим дать шанс молодым спортсменам, чтобы они получили опыт и вышли на конкурентоспособный уровень. Сильнейшие ледолазы базируются в Кирове, мы от них немножко отстаем по своему спортивному уровню. Тем не менее, я надеюсь, что мы достигнем уровня всероссийских соревнований», — отметил Кудряшов.

В первый день, 19 января, состоялся заезд участников, сегодня прошли соревнования в дисциплине «скорость», завтра — соревнования в дисциплине «трудность». В этот же день подведут итоги и наградят победителей. В соревнованиях могут участвовать спортсмены старше 16 лет при наличии медицинского допуска и имеющие спортивную квалификацию по ледолазанию, альпинизму или горному туризму.

Склон залит в 300 м от причала. Поливать его волжской водой начали еще месяц назад. «Очень большую поддержку при заливке трасс нам оказало Министерство по делам молодежи и спорту РТ. Сложно это было сделать, для начала нужно было поймать погоду, затем помпами качали воду с Волги», — подчеркнул Кудряшов.

Решение о проведении соревнований именно в этомрайоне было принято Федерацией альпинизма РТ совместно с Министерством по делам молодежи и спорту РТ и руководством муниципального района.

Глава районной администрации Павел Лоханов посчитал «Камские вертикали» хорошей возможностью продемонстрировать готовность района к приему туристов и спортсменов.

«Мы надеемся на вас, что своим примером вы покажете наши природные красоты и готовность района к приему подобных соревнований», — сказал Лоханов на открытии Кубка республики. «Надеюсь, что вы по достоинству оцените всю красоту нашей природы. Мы позиционируем Камское устье как туристический кластер. Тем более, что скоро войдет в строй вторая гостиница на 120 мест», — добавил глава районной администрации.

Не все из заявившихся ледолазов смогли добраться до Камского Устья, на параде открытия турнира присутствовали 18 парней и 4 девушки. Задача перед ними стояла вроде бы простая — как можно быстрее при помощи железных кошек на горнолыжных ботинках и двух ручных кошек, профессионалы называют их айс-фифы, добраться до зачетного красного квадрата и воткнуть в него свою айс-фифу. Для этого нужно было преодолеть вертикальный ледяной склон высотой 12 метров. Если выйти за пределы очерченной красной краски зоны, то участника дисквалифицируют.

Некоторые и до середины дистанции не добирались. Кто-то кряхтел секунд 30 — 40, а лихой кировчанин буквально промчался по дистанции за 7 секунд. Этот парень был восьмым на чемпионате мира. Уровень квалификации участников очень разный. Но каждому участнику в квалификации были предоставлены две попытки, лучшие прошли во второй этап, финальный, где ледолазы уже имели по три попытки.

В двух палатках спортсмены экипировались в свое ледово-альпинистское снаряжение. В третьей рядом с тепловой пушкой можно было погреться, хлебнуть горячего чая и закусить пирожками по символической цене в 15 рублей.

Помимо журналистского десанта из Казани с нескрываемым любопытством за соревнованием ледолазов наблюдали и местные жители. Судя по «Камским вертикалям», будущее у этого направления альпинизма в нашей республике есть. И оно светлое, как сегодняшний день на льду Волги в Камском Устье.