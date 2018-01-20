Бах отметил позитивный исход встречи МОК с представителями КНДР и Южной Кореи

(Казань, 20 января, «Татар-информ»). Встреча между представителями Международного олимпийского комитета (МОК), Северной Кореи и Южной Кореи прошла на позитивной ноте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Томаса Баха.

В субботу в штаб-квартире МОК в Лозанне прошла встреча представителей КНДР и Южной Кореи, Национальных олимпийских комитетов (НОК) двух стран, оргкомитета Игр-2018 и МОК, где была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде.

Стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Олимпиады, а также обговорили участие объединенной женской хоккейной команды.

«Хочу поблагодарить всех за эту встречу, она прошла в дружественной обстановке. Мы встречались со сторонами отдельно и теперь вместе обсудили, как сгладить политические разногласия, чтобы Олимпиада в Пхенчхане прошла в духе открытой борьбы. Это соглашение не было бы возможно еще несколько недель назад, поэтому я хочу выразить благодарность правительствам КНДР и Южной Кореи за то, что они встали на этот путь ради олимпийского движения и ради спорта», — сказал Бах.

Игры в Пхенчхане открывают путь для обеих стран к примирению и налаживанию ситуации на Корейском полуострове, отметил глава МОК.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.