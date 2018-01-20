Юрлова-Перхт стала 14-й в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону

(Набережные Челны, 20 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала лишь 14-й в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону. Продолжаются соревнования в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва.

Стартовав шестой с отставанием в 39 секунд, Екатерина допустила три промаха и заняла 14-ю позицию в финишном протоколе.

Победительницей стала немка Лаура Дальмайер, которая стартовала второй, при этом допустив всего один промах.

Второй стала итальянка Доротея Вирер с двумя промахами.

Третьей финишировала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, также допустив два промаха.

В 17.00 на старт гонки преследования выйдут мужчины.

